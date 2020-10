Laura Müller: Völlig verändert nach Wendler-Eklat! Was ist mit ihr los?

Öffentlich hält Laura weiterhin zu ihrem Mann, auch wenn sie seine merkwürdigen Anschauungen anscheinend nicht teilt. Doch wie lange noch?

Angeblich ist Michael wegen ihr in die USA zurückgekehrt. Das Wetter habe ihr in Deutschland nicht gefallen. Und ohne ihren Mann durfte sie mangels Green Card nicht in Amerika einreisen. Kommt sie jetzt ohne ihn zurück, wenn seine und damit auch ihre Karriere auf Eis liegt?