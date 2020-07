Laura Müller: Zieht sie ins Dschungelcamp 2021?

In der neuen Folge von "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!" urlauben Laura und Michael in Mexiko. Doch bei den ganzen Tieren kann sie nicht wirklich entspannen. "Die ersten Tage hatten wir Mücken in unserem Zimmer. Ich hatte schon Angst zu schlafen und habe mir die Decke bis oben hin gezogen. Mir war super heiß, aber ich wollte nicht gestochen werden. Das ist so gruselig", beschwert sie sich. Doch damit nicht genug! Beim Baden kriegt Laura plötzlich wieder Panik. Sie befürchtet, dass im Wasser Krokodile und Haie lauern. "Ich bin der Schisser. Ich habe Angst vor ekligen Tieren. Ich bin halt vorsichtig und habe zu viele Haifilme geguckt!."