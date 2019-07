Laura Müller: Zurück nach Deutschland! Sie kehrt Amerika den Rücken

Reddit this

Als Laura Müller sich in verliebte, war schnell klar, dass sie zu ihm ziehen möchte. Der Sänger lebt schon seit einiger Zeit in Amerika. „Zum Ende des Jahres 2019 zieht Laura zu mir in die USA. Ein Visum hat sie bereits“, verkündete er vor einigen Wochen auf .

Michael Wendler: "Das Leben mit ihr liegt jetzt hinter mir!"

Laura fliegt nach Deutschland

Nun kehrt Laura Amerika allerdings den Rücken und fliegt zurück nach Deutschland. Zumindest für eine Weile! Auf Instagram teilte die 18-Jährige zwei Fotos aus dem Flugzeug. In dem Post verabschiedet sie sich von ihrer „schönen, neuen Heimat“ und begrüßt ihre alte Heimat Deutschland. Mit dabei: Ihr Schatzi Michael Wendler und seine Tochter Adeline Norberg.

Bisher hat Laura nicht verraten, wie lange sie in Deutschland bleiben wird. Auf dem Plan dürfte aber bestimmt ein Besuch bei ihrer Familie stehen. Die hat sie in den letzten Monaten sicherlich sehr vermisst...