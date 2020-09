Laura Müller: Zwillings-Sensation!

Wie via Social Media deutlich wird, sind die Anhänger von Laura der festen Überzeugung, dass Melina als Lauras Doppelgängerin durchgehen könnte. So heißt es via Social Media: "Melina ist doch eine Eins-zu-Eins-Kopie von Laura Müller, was zur Hölle" sowie "Hab mich beim Einschalten kurz erschrocken, was Laura Müller da macht." Doch nicht nur äußerlich sind sich die beiden zum Verwechseln ähnlich! Auch die Mimik und Gestik der beiden Frauen ist fast identisch: "Sie redet halt auch einfach wie Laura" oder "sie hat sogar die gleiche Mimik." Was Laura darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu.