Laura Müllers Sex-Beichte: Jana Ina Zarella ist entsetzt!

Laura Müller und Michael Wendler halten die Fans schon seit Monaten mit ihrer Beziehung in Atem. Nun plaudern sie auch noch offen über ihr Sex-Leben! Doch das kommt nicht bei allen gut an...

und seine Freundin können gar nicht genug voneinander bekommen. Nachdem die 18-Jährige kürzlich verriet, dass ihr Schatz sie entjungfert hat, plauderten die beiden nun auch noch intime Sex-Details aus.

So verriet Laura Müller beispielsweise, dass sie im Bett voll auf ihre Kosten komme. Michael habe ihre Erwartungen übertroffen. Und auch er gab seinen Senf dazu und sprach über seine Präferenzen bei der Intimrasur.

Jana Ina Zarrella ist entsetzt

Nicht nur die Fans, sondern auch viele Promi-Kollegen schlagen bei so vielen Sex-Infos erschrocken die Hände über dem Kopf zusammen. Eine von ihnen ist . „Sie ist 18, sie ist sehr jung. Sie weiß noch nicht, was das für Konsequenzen hat. Irgendwann wird sie sich schämen, was sie da erzählt“, feuert sie im Gespräch mit .

Die Ehefrau von Giovanni will sich gar nicht vorstellen, was Lauras Eltern gerade denken müssen. „Wenn das meine Tochter wäre... ich finde das nicht so toll“, stellt sie klar. „Jeder soll lieben wen er will. Aber ich als 42-jährige Frau finde das absurd.“

