Laura Wontorra: Die Moderatorin ist verlobt

Seit zwei Jahren ist das Pärchen schon glücklich verliebt, jetzt wollen sie den nächsten Schritt gehen.

Die Frage aller Fragen stellte Zoller seiner Liebsten dabei im gemeinsamen Malediven-Urlaub:

"Es war total romantisch", so Wontorra gegenüber der Gala. "Und ich habe schon so etwas geahnt, als er mir sagte, dass nur wir beide heute Abend allein am Strand essen würden. Aber er hat mich nach dem Dinner noch ganz schön zappeln lassen, bevor er die entscheidende Frage gestellt hat."

Die Tochter von TV-Star Jörg Wontorra berichtet weiter: "Der ist wirklich verrückt. Er hat den Ring einfach mit dem normalen Gepäck eingecheckt. Was hätte er wohl gemacht, wenn der Koffer verloren gegangen wäre?"

Tja, zum Glück ist ja alles gutgegangen!

Noch in diesem Jahr wollen sich die Sportmoderatorin und der Stürmer des 1. FC Köln standesamtlich das Ja-Wort geben, eine große Feier soll im Sommer 2017 folgen. Ein Detail zur Hochzeitsfeier verriet Laura dann auch noch: "Wir werden definitiv im Süden heiraten, entweder auf Mallorca oder in Marbella, wo mein Papa wohnt. Da kenne ich mich bestens aus!"

Na dann, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung!