Lauren Conrad mit Strähnchen in blau

Lauren Conrad mags blau. Anscheinend dachte sich der "The Hills"-Star "blond, braun und rot kann jeder" und färbte sich kurzerhand einige Strähnchen blau! Das ist wirklich ausgefallen aber wir finden, irgendwie hat es was!

Ganz unschuldig sind ihre Fans nicht am bunten Schopf von Lauren Conrad. Sie war sich nicht sicher, in welcher Farbe sie ihre Haare haben will. Darum färbte sie ihre Spitzen einfach in vielen bunten Farben von pink bis grün über blau und lila war alles dabei. Laurens Fans konnten dann online wählen, was ihnen am besten gefällt und entschieden sich für blau.

Mit diesem extravaganten Look präsentierte sich Lauren Conrad dann beim "HTC Status Social Launch Event".