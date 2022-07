Lavinia Wollny: Bitteres Baby-Drama

Auf Instagram lässt Lavinia ihre Follower*innen gerne an ihrem Alltag mit Baby teilhaben. Erst kürzlich offenbarte sie bei einer Fragerunde, dass die ihrem fünf Monate altem Kind Fencheltee gegeben hat. Für viele ihrer Fans ein absolutes No Go. "Die Babys brauchen die ersten Monate nur ihre Milch, keinen Zusatz", schimpfte beispielsweise eine Userin. Eine andere stänkerte: "Sorry, aber du machst alles falsch, was man nur falsch machen kann."