Lavinia Wollny: Drama nach der Geburt!

Viele Fans finden es unmöglich, dass Silvia die Baby-News zuerst öffentlich gemacht hat. Jetzt platzt Lavinia der Kragen. "Ich verstehe nicht, warum man sich darüber aufregt, dass meine Mutter verkündet hat, dass das Baby da ist. Es war unser Wunsch, dass die stolze Oma es verkündet, genau so wie es auch Sarafinas und Peters Wunsch war", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar. "Wir lassen nicht zu, dass man unsere Mama ohne Grund beschimpft!" Lässt sich nur hoffen, dass die negativen Kommentare nach dieser Ansage endlich ein Ende nehmen und Lavinia in Ruhe die Kennlernzeit genießen kann...

Silvia ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: