Lavinia Wollny: Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Wenn man an denkt, denkt man nicht nur an eine laute Großfamilie - sondern auch an lange Haare. Denn die Töchter von Silviia Wollny tragen allesamt lange Mähnen. hat jetzt aber kurzen Prozess gemacht.

Lavinia Wollny hat die Haare ab

Auf präsentiert Lavinia Wollny ihren Fans den neuen Look. Ihre Haare sind jetzt um einiges kürzer, gehen nur noch knapp über die Schulter. "Mehr Drip geht nicht", schreibt die 19-Jährige selbst bei Instagram. Und der Look steht ihr richtig gut!

"Steht dir sehr gut", "Ist es heiss hier drinnen, oder bist du das" oder aber "Sieht sehr schick aus", überhäufen sie die Followerr mit Komplimenten. Das geht doch runter wie Honig...

Lavinia Wollny hat auch abgenommen

Es ist aber nciht die einzige Veränderung an Lavinia Wollny. Der TV-Spross hat auch noch in den letzten Monaten abgenommen. Satte 15 Kilo sind gepurzelt. Das erzählte Mama vor einiger Zeit ganz stolz in einem Video. Respekt!