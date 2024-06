Lavinia Wollny: "Kleine Maja"! Süßer Nachwuchs bei den Wollnys

Auch den Namen des knuffigen Nachwuchses lässt Lavinia Wollny durchsickern und schreibt zu diesen süßen Aufnahmen: "Willkommen in der Familie kleine Maja". Nicht nur die Familie der Wollny-Tochter kann gar nicht genug von ihrem neusten Familienmitglied bekommen, auch die Fans sind völlig aus dem Häuschen: "Schön, ein neues Familienmitglied ist supertoll … gaaaanz viel Freude" oder "Oh niedlich. Ich finde, dass Kinder mit Tieren groß werden sollen", lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren. Andere hatten bei den Worten etwas anderes erwartet: "Dachte durch die Ankündigung kurz Baby Nr. 3. Viel Freude mit dem neuen Familienmitglied", schreibt ein Nutzer. Ob sich Lavinia und Tim nach dem Drama der letzten Zeit nochmal ein Baby vorstellen können, bleibt abzuwarten. Hunde-Welpe Maja scheint jedoch wieder Harmonie in die Familiendynamik zu bringen!

