Lavinia Wollny: Radikaler Schlussstrich! Jetzt steigt sie aus!

Was ist bei los? Eigentlich ist die Tochter von Silvia dafür bekannt, dass sie mit ihren Fans via "Social Media" regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag teilt! Doch jetzt der Schock...

Silvia Wollny: Alarmierendes Statement von Harald!

Lavinia Wollny zieht Schlussstrich

Zum Anfang des Jahres hat sich Lavinia Wollny scheinbar dazu entschieden, ihren " "-Account aufzuräumen und einen radikalen Schlussstrich zu ziehen. So hat der Wollny-Spross alle Bilder aus dem vergangen Jahr gelöscht und hat in ihrem Feed lediglich ein Bild, welches sie vor drei Tagen hochgeladen hat. Dazu kommentiert sie: "Manchmal wird er kleiner, der Kreis von wichtigen Menschen, aber der Wert dieses Kreises steigt." Doch was meint die Tochter von mit diesen kryptischen Worten?

Hat Lavinia Liebeskummer?

Auch mit ihrem "Instagram"-Anzeigebild sorgt Lavinia für einige Spekulationen. So ist zu lesen: "Es ist, als hättest du mir die Luft zum Atmen weggenommen, als du gegangen bist." Wurde Lavinia zum neuen Jahr etwa von einer geheimen Liebe verlassen? Zumindest auf ihre Schwester kann sie sich verlassen. So kommentiert diese unter Lavinias Bild: "Ja Bruder so ist es aber du weißt ich werde immer Teil deines Kreises sein." Ob Lavinia wohl in den nächsten Tagen das Geheimnis lüften wird, was bei ihr los ist? Wir können gespannt sein...

Krass! So viel hat Lavinia Wollny abgenommen!