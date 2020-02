Große Trauer in der Serien-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb "Law and Order"-Star Ron McLarty im Alter von 72 Jahren!

"Law and Order"-Star Ron McLarty ist tot! Der 72-Jährige soll an den Folgen seiner Demenz-Erkrankung verstorben sein.

"Law and Order"-Star Ron McLarty litt seit 2004 an Demenz

Wie es durch den "Mirror" heißt, soll Ron McLarty bereits im Jahr 2004 an Demenz erkrankt sein. Er zog sich darauf hin aus der Öffentlichkeit zurück und lebte in seinem Haus in New York, in dem er am vergangen Samstag für immer die Augen schloss. Kate Skinner, die Ehefrau von McLarty, bestätigte gegenüber " Reporter" den Tod ihres Mannes: "Er war das Licht meines Lebens. Jetzt bin ich ratlos und habe ein gebrochenes Herz."

Ron McLarty war aus "Law and Order" bekannt

Große Berühmtheit erlangte Ron McLarty vor allem durch seine Rollen in den Erfolgs-Serien "Law and Order" und " ". Bei "Law and Order" verkörperte er den Richter William Wright. Bei "SATC" spielte er den Dr. Talley. Ebenfalls war Ron McLarty als Synchronsprecher tätig und wirkte in der Bill-Murray-Komödie "St. Vincent" sowie in der 90er-Serie "Champs"mit. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des 72-Jährigen stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

