Lawinengefahr und Hochwasser-Alarm in Deutschland!

Der erste Sturm ist über Deutschland gefegt und hat viel Regen gebracht – noch immer drohen im Süden teils heftige Niederschläge.

Einige Bäche und Flüsse können dadurch über die Ufer treten. Die Hochwasserlage an Mosel und Rhein hat sich dramatisch zugespitzt. Die Schifffahrt musste bereits eingeschränkt werden. „Mit dem Regen und den Niederschlägen bis einschließlich Freitag sind gebietsweise mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten“, erklärt Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in der „Bild“-Zeitung.

Besonders Koblenz und Köln müssen sich auf steigende Pegelstände einrichten und dort kann es auch zu Überflutungen kommen“ warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal „wetter.net“. Der Dauerregen soll besonders im Schwarzwald und in den Alpen anhalten.

In den Alpen besteht noch ein ganz anderes Problem: Da es wieder milder geworden, herrscht Tauwetter – deshalb besteht Lawinengefahr! In Hessen kann es entlang der Fulda und Lahn zu Hochwasser kommen. In den nächsten Tagen ist noch keine Entspannung in Sicht – zwar könnte es am Samstag im Osten sonnig werden, aber sonst bleibt das Wetter sehr wechselhaft.