Lea Michele: Trennung von Matthew Paetz

Glee-Star Lea Michele und ihr Freund Matthew Paetz haben sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt.

Das Paar hat sich 2013 beim Videodreh zu Leas Single "On my Way" kennen und lieben gelernt. Im Januar machten sogar Verlobungsgerüchte die Runde. Doch statt einer Hochzeit, gehen Lea und Matthew jetzt getrennte Wege. Warum die beiden sich getrennt haben ist nicht bekannt. Doch statt großen Frust zu schieben, lenkt sich die süße Schauspielerin lieber mit Arbeit ab.

"Lea ist von ihren Freunden umgeben, die sie unterstützen. Es geht ihr gut, sie fokussiert sich jetzt auf ihre Arbeit, ihre Musik, ihr Album", verrät ein Insider gegenüber dem US-Magazin "People".