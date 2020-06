Lea Michele: Zurück am "Glee"-Set nach Cory Monteiths Tod

Offenbar tut es der "Glee"-Darstellerin gut, sich nach ihrem großen Verlust wieder in die Arbeit zu stürzen - auch wenn sie am Set alles an ihren verstorbenen Freund erinnern dürfte. Immerhin spielten die beiden jahrelang Seite an Seite in der Erfolgsserie.

Ihr Co-Star Chris Colfer (23) zeigte sich besorgt, ob die Besetzung nach dem Tod von Cory Monteith einfach so zur Tagesordnung übergehen könnte. "Ich denke, dass die Dinge anders sein werden und bin mir sicher, dass es schwer wird. Aber wir werden sehen. Ich versuche, positiv zu bleiben", erklärte er.

Bislang scheint Lea Michele jedoch bewundernswert stark zu sein. "Erster Tag bei Glee", twitterte sie. "Und meine erste Anprobe für Rachel Berry für die fünfte Staffel. Ich habe sie so vermisst."

Klingt so, als sei Lea auf einem guten Weg...