Leben.Lieben.Leipzig: Brutale Prügel-Attacke auf Rico

Brutale Prügel-Attacke auf Rico

"Leben.Lieben.Leipzig" läuft werktags ab 17:10 Uhr auf RTL 2

Die Darsteller sind Janine Pink, Dario Kolodicyk. Armin Schmidt, Sabrina Sellaoui, Christian Stieber und Alexandra Maria Georgiev

"Berlin – Tag & Nacht" –Fans aufgepasst! Nach " " folgt jetzt ein zweiter Ableger der beliebten RTL2-Sendung. In Leipzig entstand die neue Serie "Leben.Lieben.Leipzig". Alle und Infos zur neuen Daily-Soap findet ihr hier!

14. November: Brutale Prügel-Attacke auf Rico

Eigentlich müsste Rico auf Wolke Sieben schweben. Er ist glücklich mit seiner Janette verlobt. Doch beruflich hat er mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Gogo-Bar, die er mit seinem Halbbruder Dennis betreibt, hat er in den finanziellen Ruin gewirtschaftet.

Um seine Geldprobleme zu lösen, wendet er sich an den zwielichtigen Tyler. Keine gute Idee! Als er seine Schulden nicht zurückzahlen kann, wird er von Tylers Handlangern fast krankenhausreif geprügelt. In den Armen seiner großen Liebe Janette verliert er endgültig die Fassung - und bricht emotional zusammen.

Worum geht’s in "Leben.Lieben.Leipzig"?

Yvonne kehrt nach einigen Jahren aus Köln zurück in ihre Heimat "Hypezig" (das neue Leipzig 2.0.). Zusammen mit ihren besten Freundinnen Janette und Gina und ihrem schwulen Freund Jeremy lebt sie in einer WG. Ihren Lebensunterhalt verdient Yvonne als Verkäuferin in der Würstchenbude "Fritty in ". Doch ihr größter Traum ist es, eines Tages das Werbegesicht eines angesagten Nachtclubs zu werden.

Auch Soldat Dennis zieht es nach seinem Auslandseinsatz in Mali zurück nach Leipzig. Gemeinsam mit seinem Bruder Rico besitzt er eine Gogo-Bar. Was er zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht ahnt: Rico hat während seiner Abwesenheit die Bar in den finanziellen Ruin getrieben. Und zu allem Überfluss ist er ausgerechnet mit der Frau verlobt, in die Dennis heimlich verliebt ist…

Wann läuft die Sendung?

Die neue Daily Soap startet am 12. November um 20:15 Uhr auf 2. Ab dem 13. November wird sie immer werktags um 17:10 Uhr zu sehen sein. Insgesamt wurden 15 Folgen produziert. Ob es danach weiter geht? Das werden die Zuschauerzahlen zeigen.

Wer spielt mit?

Janine Pink - Yvonne Voss

Dario Kolodicyk - Dennis Nowotny

Armin Schmidt - Rico Nowotny

Sabrina Sellaoui - Janette Winkler

Tim Rüd - Olaf "Spike" Schuster

Katharina Kock - Stella Nowotny

Christian Stieber - Jeremy Scholz

Alexandra Maria Georgiev - Gina Seidel

Rebecca Heyn - Angie Dombrowski

Maximilian Müller - Tyler Henrichs

Wo wurde gedreht?

Die Serie wurde im März 2018 innerhalb von fünf Wochen in Leipzig gedreht. Die Darsteller bekommen zwar ein Drehbuch, doch das gibt meist nur eine grobe Richtung vor. Der Rest wird von den Schauspielern improvisiert.