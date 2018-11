Leben.Lieben.Leipzig: Rico zieht einen drastischen Schlussstrich!

Rico zieht einen drastischen Schlussstrich

"Leben.Lieben.Leipzig" läuft werktags ab 17:10 Uhr auf RTL 2

Die Darsteller sind Janine Pink, Dario Kolodicyk, Armin Schmidt, Sabrina Sellaoui, Christian Stieber und Alexandra Maria Georgiev

"Berlin – Tag & Nacht" –Fans aufgepasst! Nach " " folgt jetzt ein zweiter Ableger der beliebten RTL2-Sendung. In Leipzig entstand die neue Serie "Leben.Lieben.Leipzig". Alle und Infos zur neuen Daily-Soap findet ihr hier!

"Leben.Lieben.Leipzig": Alle aktuellen News zur Daily Soap

21. November: Rico zieht einen drastischen Schlussstrich

Janette ist völlig am Ende. Einerseits vermisst sie Rico über alles. Auf der anderen Seite ist sie sehr enttäuscht von Dennis, dass er die gemeinsame Nacht als bedeutungslosen One-Night-Stand runterspielt. Während Janette noch mit ihrem Schicksal hadert, trifft Rico eine drastische Entscheidung. Er will Leipzig verlassen, um endgültig über seine Ex hinweg zu kommen.

Für Janette bricht eine Welt zusammen. Schließlich ist es ihre Schuld, dass die Beziehung gescheitert ist. Was sie zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht ahnt: Rico zweifelt bereits an der Entscheidung, seine große Liebe aufzugeben. Spontan stattet er Janette einen Besuch ab. Gibt es etwa doch noch ein Happy End?

20. November: Heiße Affäre zwischen Gina und Spike

Gina ist außer sich vor Wut, als sie erfährt, dass Janette mit ihrem Ex Dennis im Bett war. Um sich von dem Stress abzulenken, versucht sie es mit Online-Dating. Prompt wird sie von einem heißen Typen auf ein Date eingeladen. Doch als Gina in der Bar ankommt, traut sie ihren Augen kaum.

Der verrückte Spike, den sie am selben Nachmittag noch einen Korb gegeben hat, ist der mysteriöse Mann aus dem Internet. Mit falschem Foto hat er sich bei der Dating-Plattform angemeldet. Für Gina ein absolutes No-Go! Als sie versucht ihren Frust in Alkohol zu ertränken, entdeckt sie jedoch eine Spiderman-Maske. Spontan beschließt Spike doch nochmal einen Besuch abzusatten. Sie lässt sich auf ein Sex-Abenteuer mit Spike ein. Einzige Bedingung: Er soll die Superhelden-Maske tragen...

19. November: Der Zoff zwischen Rico und Dennis eskaliert!

Gina ist außer sich vor Wut, als sie erfährt, dass Janette mit ihrem Ex Dennis im Bett war. Um sich von dem Stress abzulenken, versucht sie es mit Online-Dating. Prompt wird sie von einem heißen Typen auf ein Date eingeladen. Doch als Gina in der Bar ankommt, traut sie ihren Augen kaum.

Der verrückte Spike, den sie am selben Nachmittag noch einen Korb gegeben hat, ist der mysteriöse Mann aus dem Internet. Mit falschem Foto hat er sich bei der Dating-Plattform angemeldet. Für Gina ein absolutes No-Go! Als sie versucht ihren Frust in Alkohol zu ertränken, entdeckt sie jedoch eine Spiderman-Maske. Spontan beschließt Spike doch nochmal einen Besuch abzustatten. Die beiden beginnen eine heiße Affäre. Einzige Bedingung: Er soll die Superhelden-Maske beim Sex tragen...

16. November: Fremdgeh-Schock!

Es ist tatsächlich passiert. Janette hat ihren Verlobten Rico mit seinem Bruder Dennis betrogen. Am nächsten Tag ist das schlechte Gewissen groß. Janette traut sich ihren besten Kumpel Jeremy an, doch der hat so gar kein Verständnis für die verzwickte Situation.

Dennis beschließt, seinen Bruder zu verzeihen. Um die Bar zu retten, will er nun selber als Stripper auf der Bühne stehen. Vor Janette tut er so, als wenn ihm der One-Night-Stand nichts bedeutet hätte. Enttäuscht flüchtet sie sich in die Arme ihres Verlobten. Doch als Janette Rico den Ausrutscher beichtet, kommt es zum Eklat. Er rennt wutentbrannt in die Bar - und verprügelt Dennis während einer Strip-Performance...

15. November: Liebes-Drama bei Rico und Janette

Armer Rico! Als Tyler mit dem angeblich gestohlenen Auto vor der Gogobar auftaucht, kommt alles raus. Rico gesteht seiner Janette und Dennis, dass er die Bar in den finanziellen Ruin gewirtschaftet hat. Eine Beichte, die alles verändert. Dennis ist maßlos enttäuscht von seinem Bruder. Jeder Entschuldigungsversuch scheitert.

Auch für die Janette ist das Geständnis ihres Verlobten ein Schlag ins Gesicht. Für sie ist sofort klar, dass sie Rico so nicht mehr heiraten kann. Es kommt zu einem hitzigen Streit - mit fatalen Folgen...

14. November: Brutale Prügel-Attacke auf Rico

Eigentlich müsste Rico auf Wolke Sieben schweben. Er ist glücklich mit seiner Janette verlobt. Doch beruflich hat er mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Gogo-Bar, die er mit seinem Halbbruder Dennis betreibt, hat er in den finanziellen Ruin gewirtschaftet.

Um seine Geldprobleme zu lösen, wendet er sich an den zwielichtigen Tyler. Keine gute Idee! Als er seine Schulden nicht zurückzahlen kann, wird er von Tylers Handlangern fast krankenhausreif geprügelt. In den Armen seiner großen Liebe Janette verliert er endgültig die Fassung - und bricht emotional zusammen.

Worum geht’s in "Leben.Lieben.Leipzig"?

Yvonne kehrt nach einigen Jahren aus Köln zurück in ihre Heimat "Hypezig" (das neue Leipzig 2.0.). Zusammen mit ihren besten Freundinnen Janette und Gina und ihrem schwulen Freund Jeremy lebt sie in einer WG. Ihren Lebensunterhalt verdient Yvonne als Verkäuferin in der Würstchenbude "Fritty in ". Doch ihr größter Traum ist es, eines Tages das Werbegesicht eines angesagten Nachtclubs zu werden.

Auch Soldat Dennis zieht es nach seinem Auslandseinsatz in Mali zurück nach Leipzig. Gemeinsam mit seinem Bruder Rico besitzt er eine Gogo-Bar. Was er zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht ahnt: Rico hat während seiner Abwesenheit die Bar in den finanziellen Ruin getrieben. Und zu allem Überfluss ist er ausgerechnet mit der Frau verlobt, in die Dennis heimlich verliebt ist…

Wann läuft die Sendung?

Die neue Daily Soap startet am 12. November um 20:15 Uhr auf 2. Ab dem 13. November wird sie immer werktags um 17:10 Uhr zu sehen sein. Insgesamt wurden 15 Folgen produziert. Ob es danach weiter geht? Das werden die Zuschauerzahlen zeigen.

Wer spielt mit?

Janine Pink - Yvonne Voss

Dario Kolodicyk - Dennis Nowotny

Armin Schmidt - Rico Nowotny

Sabrina Sellaoui - Janette Winkler

Tim Rüd - Olaf "Spike" Schuster

Katharina Kock - Stella Nowotny

Christian Stieber - Jeremy Scholz

Alexandra Maria Georgiev - Gina Seidel

Rebecca Heyn - Angie Dombrowski

Maximilian Müller - Tyler Henrichs

Wo wurde gedreht?

Die Serie wurde im März 2018 innerhalb von fünf Wochen in Leipzig gedreht. Die Darsteller bekommen zwar ein Drehbuch, doch das gibt meist nur eine grobe Richtung vor. Der Rest wird von den Schauspielern improvisiert.