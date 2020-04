Lee Fierro: Die Hollywood-Schauspielerin stirbt nach Corona-Infektion!

Lee Fierro ist tot! Die Schauspielerin ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Laut einem Bericht von "Metro.co.uk" starb Lee Fierro in Folge einer Coronavirus-Infektion.

Lee Fierro wurde durch "Der weiße Hai" berühmt

Große Bekanntheit erlangte Lee Fierro vor allem durch ihre Filmrolle in Steven Spielbergs Filmklassiker "Der weiße Hai". Sie spielte damals die Mutter von Alex Kintner, gespielt von Jeffrey Voorhees, dem zweiten Opfer des Weißen Hais. In dem Film von 1975 wurde ihr Sohn vor der Küste von Amity Island angegriffen. Nun schloss die 91-Jährige für immer ihre Augen. Die aus Massachusetts stammende Schauspielerin lebte bis zu ihrem Tod in einer Einrichtung für betreute Pflege in Ohio.

Oh no! RIP Lee Fierro. Dead from COVID-19. I'm gutted. 91 years old but still. A powerful performance. https://t.co/1aq9CQP6i3 — Sasha Stone (@AwardsDaily) April 5, 2020

Fans trauern um Lee Fierro

Via Social Media drückten eine Vielzahl von und Fans ihr Mitgefühl zu dem Ableben von Lee Fierro aus. So heißt es unter anderem: "Lee Fierro starb im Alter von 91 Jahren an einer mit COVID19 zusammenhängenden Krankheit. Möge ihr Geist diese berühmte Szene auf die Regierungsbeamten übertragen, die nichts getan haben, bis es viel zu spät war." Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Schauspielerin stattfinden soll, ist nicht bekannt.

