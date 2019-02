Lee Radziwill: Schwester von Jackie O. mit 85 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus den USA: Lee Redziwill, Stil-Ikone und jüngere Schwester von Jackie Kennedy, ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Wie unter anderem die New York Times berichtet, sei die Schwester der ehemaligen First Lady am vergangenen Freitag in ihrem Haus in New York eines natürlichen Todes gestorben.

Lee Radziwill: Die jüngere Schwester von Jackie Kennedy ist gestorben

Neben ihrer Verwandtschaft zur früheren First Lady Jacqueline Kennedy Onassis (✝64) war Lee Radziwill als renommierte Society-Lady und Stil-Ikone bekannt, zudem arbeitete die Amerikanerin als Autorin, Innenarchitektin und Schauspielerin.

Insbesondere in den 60er Jahren zählten Lee und ihre Schwester Jackie zu den bekanntesten Geschwisterpaaren der USA; zu den Freunden von Lee Radziwill zählten unter anderem und Autor Truman Capote, mit dem sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund, dem Fotografen Peter Beard, die "Rolling Stones" auf ihrer Tour begleitete.

Seit ihrer Hochzeit mit dem polnischen Prinzen Stanislaw Albrecht Radziwill im Jahr 1959 trug Radziwill den Prinzessinnen-Titel; nach 15 Jahren wurde die Ehe geschieden, Lee Radziwill heiratete im Anschluss weitere zwei Mal.

Während der Amtszeit von John F. Kennedy begleitete Lee Radziwill ihre Schwester und den Präsidenten regelmäßig auf Staatsbesuche und war auch zugegen, als Kennedy am 26. Juni 1963 in Berlin seine berühmte "Ich bin ein Berliner"-Rede hielt.

Auch Radziwills Tochter Anne bestätigte die traurigen Nachrichten vom Tod ihrer Mutter Lee gegenüber amerikanischen Medien.