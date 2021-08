Lee "Scratch" Perry: Die Musik-Ikone ist tot

Ab 1967 arbeitete Perry mit Produzenten wie Prince Buster oder auch Clancy Eccles zusammen. Dann nahm er seine ersten Produktionen auf. In den 1970er Jahren lebte der Musiker mit seiner damaligen Frau Pauline „Isha“ Morrison und deren drei Kindern zusammen. Im Jahr 1979 ging die Ehe jedoch in die Brüche. Im Jahr 1989 heiratete er die Schweizerin Mireille Campbell - das Paar bekam zwei Kinder. Er zog dann in die Schweiz. 2015 sorgte er für Schlagzeilen, nachdem sein Aufnahmestudio in der Schweiz abbrannte.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu erfahrt ihr hier im Video: