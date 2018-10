Lehrerin entjungfert Achtklässler und schickt ihm Nackbilder!

Reddit this

Die 26-jährige Stephanie Peterson unterrichtete an der New Smyrna Beach Middle School in Florida, USA. Mit einem ihrer Schüler, einem erst 14-jährigen Achtklässler, soll sie eine sexuelle Beziehung gehabt haben. Darüber hinaus hat sie ihm Nacktbilder von sich geschickt und Marihuana gegeben.

Auf Klassenfahrt: Lehrerin hat Sex mit Schüler im Flugzeug - wird gekündigt!

Am 28. Februar 2018 ist sie von der Polizei festgenommen worden, berichtet The Daytona Beach -Journal.

Die Beziehung der beiden soll bereits im November vergangenen Jahres begonnen haben. Regelmäßig holte die Frau den Jungen nachts um 11 Uhr ab, fuhr mit ihm zu sich nach Hause und brachte ihn gegen 2 Uhr in der Frühe wieder zurück.

Mehrmals hätten sie Sex gehabt, gab das Opfer zu Protokoll. Sowohl in der Wohnung der Frau als auch im Auto. Zweimal weigerte sich der Junge eigenen Angaben nach, weil sie keine Kondome hatten. Peterson nahm ihm seine Jungfräulichkeit.

Petersons Ehemann, ein Feuerwehrmann, war zur diesen Zeiten auf der Arbeit. Am 12. Februar hat sie die Scheidung beantragt – sie waren knapp über zwei Jahre verheiratet.

Der Achtklässler zeigte der Polizei provokante Fotos, die er von der Lehrerin erhielt – darunter Nacktfotos, die unter der Dusche entstanden.

Peterson wurde verhaftet, verhört und befindet sich derzeit in Gewahrsam. Ihre Kaution wurde auf 25.000 US-Dollar festgelegt.