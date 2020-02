Leila Janah: Unternehmerin mit nur 37 Jahren verstorben!

Leila Janah ist tot! Die Gründerin und CEO der Daten-Plattform "Samasource" ist an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben.

Leila Janah ist an Liposarkom gestorben

In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass Leila Janah, 'Samasource'-Gründerin und CEO, in der vergangenen Nacht an den Folgen eines Liposarkoms verstorben ist", heißt es in einem offiziellen Statement zum Tod von Leila Janah auf dem -Account ihrer Daten-Plattform "Samasource". Diese Krebsform, bei der es sich um einen langsam wachsenden und bösartigen Tumor des Weichteilgewebes handelt, tritt hauptsächlich im Alter zwischen 50 und 70 auf. Für Leilas Familie und Freunde einfach unbegreiflich.

Die Fans von Leila sind geschockt

Wie unter dem Post deutlich wird, ist auch Leilas Community von dem Ableben der 37-Jährigen einfach nur geschockt. So heißt es: "Was für ein schrecklicher Verlust, jemand, der einen wirklichen Unterschied gemacht hat und ein großes Herz hatte. Möge sie in Frieden ruhen" sowie "Die Erinnerung an sie geteilt haben, um so ihr Leben und ihren Einfluss zu feiern". Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Gründerin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Auch wo Leila beigesetzt wird, wurde noch nicht kommuniziert.

