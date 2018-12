Podcasterin und Sexpertin Leila Lowfire geht im Januar ins "Dschungelcamp 2019" . Doch will sie sich wirklich die Dschungelkrone schnappen, oder die Chance nutzen sich an ihrem Ex Till Lindemann zu rächen?

Im Januar heißt es wieder "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" und 12 Kandidaten ziehen ins " ". Unter ihnen ist auch Sex-Talkerin , Erotik-Model, Busenwunder und Sex-Talkerin. Ihren "Durchbruch" hatte die 25-Jährige gemeinsame mit ihrer Kollegin Ines Anioli und dem Podcast "Besser als Sex". Doch richtig bekannt ist sie vor allem dank ihres Auftritts bei der Echoverleihung 2017. Dort erschien sie nämlich an der Seite ihres berühmten Ex-Freundes. Und das ist kein geringerer als Rammstein Frontmann Till Lindemann! Ganz genau. Der hatte sich zuvor von seiner On-und Off-Flamme Sophia Thomalla getrennt. Umso überraschender war der Rote Teppich-Auftritt des Sängers - Arm in Arm mit Busenwunder Leila. Allerdings: so plötzlich sich das Paar in der Öffentlichkeit zeigte, so schnell war es auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Und das hat wahrscheinlich einen üblen Grund!

Dschungelcamp 2019: Alle 12 Kandidaten sind enthüllt!

Leila Lowfire: Sie fiel Till Lindemann direkt ins Auge

Schon vor der Liaison mit Rammstein Sänger Till Lindemann, war Leila Lowfire mehrmals in den Schlagzeilen. Denn im Herbst 2015 machte die kurvige Berlinerin mit ihrer Aktion "#nippelstatthetze" gegen Rassismus im Netz auf sich aufmerksam. Dort zeigte sie ihre blanken Brüste und warf dem Unternehmen vor, dass es bei nackter Haut fast hysterisch reagiere, bei rassistischen Postings aber eher zurückhaltend. Und auch mit ihren ehrlich offenen Sex-Podcasts sorgte Leila Lowfire für ein öffentliches Raunen, denn selten zuvor hat jemand in ihrem Alter so unverblümt über Intime-Details gesprochen. Ihre rebellische Art scheint auch den Rammsteinsänger beeindruckt haben. Wo die Beiden sich kennenlernten oder wie lange sie bereits vor dem Auftritt beim Echo 2017 zusammen waren hielten sie geheim. Eine Sache blieb während und vor der Preisverleihung allerdings nicht hinter verschlossenen Türen...

Till Lindemann und Leila Lowfire trafen seine Ex!

Leila Lowfire und Till Lindemann trafen an diesem Abend auf seine Ex-Freundin Sophia Thomalla! Keine guten Aussichten für ein erstes gemeinsames Paar-Debüt. Unfassbar: Till Lindemann soll von Sophias Anwesenheit gewusst haben, ganz im Gegenteil zu seiner Begleitung Leila. Er hat sie einfach ins Messer laufen lassen. Auch wenn die Begegnung der beiden Ex-Partner und Neu-Freundin Leila Lowfire eher unterkühlt ablief. Einen Seitenhieb konnte sich vor den Fotografen am Red Carpet dann doch nicht verkneifen. Grinsend hielt sie ihren halbnackten Arm in die Kameras. Darauf zusehen das Tattoo-Konterfeit von Till Lindemann, Sophias damaliger Liebesbeweis der bis heute unter die Haut geht. Diese Kampfansage scheint an Till nicht spurlos vorbei gegangen zu sein. Hing er etwa noch an Sophia? Wahrscheinlich!

Leila Lowfire - plant sie einen Rachezug?

Denn außer ein paar Fotos von den Fotografen gab es an diesem Abend keine Pärchen-Pics von Till Lindemann und Leila Lowfire. Der Sänger sammelte lieber Fan Schnappschüsse die er später auf seinen -Account hoch lud. War Leila für ihn etwa nur eine Notlösung, um seiner Ex eins auszuwischen? Die war nämlich zu dem Zeitpunkt schon längst an Rockstar Gavin Rossdale vergeben. Scheint so. Denn weitere gemeinsame Auftritte gab es von Leila und Till nicht. Ziemlich frustrierend für eine Powerfrau wie die Podcasterin es ist. Und eins steht fest: Im Dschungel haben die Kandidaten bekanntlich viel Zeit Erlebtes Revue passieren zu lassen. Der Ausnutz-Schock von Till kommt da sicherlich wieder hoch. Und Fans und Zuschauer können sich jetzt schon freuen: Mit schmutzigen Details hat die 25-Jährige bisher noch nie gegeizt...