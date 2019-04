Leila Lowfire ist schwanger!

Reddit this

Sex-Podcast war wohl eine der größten Enttäuschungen im diesjährigen " ". Statt heißen Bett-Geschichten gab es nur gähnende Langweile. Jetzt die Überraschung…

Leila Lowfire: "Ich hab ein Brötchen im Ofen"

Via verkündete die Sex-Expertin, dass sie schwanger ist. "Hallo, ich hab ein Brötchen im Ofen", schrieb sie zu einem kurzen Clip, in dem sie stolz ihr Ultraschallfoto zeigt - und ihren Bauch in die Kamera hält.

Die Fans wollten es kaum glauben. "Ernsthaft?" und "Dieser Moment, wenn man nicht weiß, ob es wirklich so ist oder nicht", kommentierten sie den Post. Doch Leila stellte klar, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handelt. Die 27-Jährige wird tatsächlich Mutter.

Leila Lowfire nackt: Die heißesten Bilder des Busenstars

Rätselraten um den Vater

Doch wer ist der Vater des Kindes? Das verriet Leila leider nicht. Auch ob sie gerade in einer feste Beziehung steckt, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit soll sie mit Rammstein-Sänger Till Lindemann angebandelt haben. 2017 liefen die beiden gemeinsame über den Red Carpet der "Echo"-Verleihung. Ob jetzt wohl wieder alte Gefühle aufgekeimt sind? Es bleibt spannend...