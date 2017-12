Lena Gercke: So krank ist sie wirklich!

Gerade zeigte sich Lena auf Instagram mit einer Infusion im Arm. Doch was steckt dahinter? Eine Maßnahme, um sie mit Vitaminen aufzupäppeln? Schließlich schien sie kurz zuvor eine schlimme Erkältung verschleppt zu haben, um ihrem Job nachgehen zu können.

Lena Gercke: Krankenhaus-Schock!

Topmodel Lena Gercke wirkte zuletzt ausgebrannt und bekannte sogar: „Ich hätte Lust, mir mal eine richtige Auszeit zu nehmen. Das habe ich in den letzten zwölf Jahren nie gemacht.“ Vor wenigen Tagen zeigte sich die Blondine dann in ihren Instagram-Storys auch noch mit einer Infusion im Arm, die einem Vitamin-Tropf ähnlich sah. „Das ist mein happy Dienstag. (…) Ich kriege hier etwas Liebe gespritzt“, erklärte sie. Musste Lena etwa aufgepäppelt werden? Schließlich klagte sie nur zwei Wochen zuvor über eine schlimme Erkältung, die sie einfach nicht loswurde – und postete sich am nächsten Tag schon wieder von einem Fotoshooting.

Wird Lena Gercke der Stress zu viel?

Eine Pause, um sich richtig auszukurieren, kann sich Lena offenbar nicht erlauben. Dabei kann das Verschleppen einer Erkältung schwerwiegende Folgen haben, wie Dr. Matthias Ebert erklärt: „Stress und körperliche Belastungen sollten vermieden werden. Der Infekt kann sich sonst ausbreiten, und es entsteht zum Beispiel eine Lungenentzündung. Auch das Herz kann angegriffen werden und langfristige Folgen davontragen. Da kann ein Vitamin-Tropf aber kaum helfen – besser wäre eine angemessene Ruhepause.“

Doch anstatt auf ihren Körper zu hören, hetzt Lena von einem Job zum nächsten – neben ihrer Moderation bei „The Voice of Germany“, unzähligen Fotoshootings, Interview-Terminen und Co. hat sie gerade auch noch ihre erste eigene Modekollektion auf den Markt gebracht. „Man ist das ganze Jahr unterwegs und macht so viele Sachen“, betont die 29-Jährige. „Meine Tage sind oft wahnsinnig durchgetaktet, und ich verbringe sehr viel Zeit in Hotels auf Reisen.“ Es scheint, als sei es für Lena fast unmöglich, für ihren großen Lebenstraum nicht an ihre gesundheitlichen Grenzen zu gehen...