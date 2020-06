Lena Gercke als "sexy" Femme Fatale beim Fernsehpreis!

Das Topmodel bewies mal wieder, dass sie eine strahlende Schönheit ist. Und dazu noch sehr selbstbewusst.

Ihre Gucci-Robe, die sie zum Deutschen Fernsehpreis trug, verhüllte nicht viel.

Zugleich erinnerte sie im schwarz-roten Kleid mit Federbesatz an den Armen an Natalie Portman in "Black Swan".

Mehr Sex-Appeal suchte man auf dem roten Teppich vergeblich.

Um ihrer Robe die volle Aufmerksamkeit zu schenken, verzichtete Lena Gercke auf eine aufwändige Hochsteckfrisur und trug die Haare stattdessen streng nach hinten gekämmt.

Bei diesem Anblick kann man nur sagen: Sami Khedira (26) muss ein glücklicher Mann sein.