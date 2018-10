Lena Gercke: Drama um das Model!

Lena Gercke hechtet von Termin zu Termin, macht ein Shooting nach dem anderen, moderiert, gibt Interviews. Jetzt bekam sie dafür die Quittung: Das Model musste an den Tropf. Trotzdem will sie keinen Gang zurückschalten.

Lena Gercke arbeitet nonstop

Lena kommt einfach nicht zur Ruhe und möchte das auch gar nicht. Kürzlich sagte sie in einem Interview: „Stillstand ist in meinen Augen das Schlimmste, was passieren kann. Leben heißt für mich Aktion und Veränderung.“ Doch langsam scheint es, als müsste man sich ernsthaft Sorgen machen um das hyperaktive Jetset-Girl. Fast jede Nacht verbringt sie an einem anderen Ort, war zuletzt laut in München, Venedig, auf Sylt, in Hamburg und Berlin, musste zwischendurch in übervollen Zügen auf dem Boden kauern.

Lena Gercke hing am Tropf

Vorige Woche postete sie ein Foto, auf dem sie eine Infusion bekommt: „Getting some liquid power“ (zu Dt.: „Flüssige Kraft tanken“). Jedem anderen würde das zu denken geben – aber nicht Lena. Ist schließlich nicht das erste Mal, dass sie sich eine Infusion holt, erst im Winter postete sie sich dabei, gönnt sich aber keine Auszeit. Und auch jetzt meldete sie sich kurze Zeit später wieder aus dem Flugzeug: „The show must go on.“ Ob das noch lange gut geht?