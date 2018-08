Lena Gercke: Dreiste Kopie! Ihre Fans sind stinksauer

Beide sind groß, blond und haben ein strahlendes Lächeln - nähert sich ihrer Entdeckerin nicht nur optisch immer mehr an. Dauernd kopiert sie ihr großes Vorbild. Die Fans sind genervt...

Lena Gercke: So sieht sie ohne Make-up aus!

Dieses Video bringt das Fass zum Überkochen

Heidi postet oft Zeitraffer-Clips, in denen sie für Events geschminkt wird. Zuletzt vor dem großen Finale von "America's got Talent". Ein Tag später lud auch Lena so ein Video hoch. Doch statt Komplimenten, hagelte es reichlich Kritik. "Warum machst du jetzt den Scheiß der Klum nach", fragte ein genervter Follower. "Ihr seid kaum mehr zu unterscheiden", fand ein anderer.

Zum Vergleich. Das ist Heidis Clip:

Schon vor kurzem kopierte Lena einen klumschen Schnappschuss. Als Heidi auf ihre Kehrseite im Pool präsentierte, hielt auch Lena wenig später ihren Hintern in die Kamera.

Lena Gercke: Überraschende Liebeserklärung an einen Mann!

Lena will die neue Heidi Klum werden

Auch karrieretechnisch tritt Lena in Heidis Fußstapfen. Beide sind nicht mehr nur Models, sondern auch bekannte TV-Gesichter. Während Heidi bei "Germany's next Topmodel" nach Nachwuchsmodels sucht, hat Lena die österreichische Version moderiert. Heidi sitzt in der Jury von "America's got Talent", Lena war beim "Supertalent".

Alles Zufall? Eher unwahrscheinlich…