Lena Gercke & Ed Sheeran: Überraschende Beichte!

Beim "The Voice of Germany"-Finale sorgten nicht nur die Kandidaten für reichlich Aufsehen. Auch Mega-Star Ed Sheeran begeisterte das Publikum mit seinem Auftritt. Neben den Zuschauern, schien besonders Moderatorin Lena Gercke von dem britischen Sänger angetan zu sein. Auf "Instagram" teilt sie mit ihren Fans ihre Zuneigung für Ed.

Ed Sheeran: Peinlicher Auftritt bei Prinz Charles

Lena Gercke trifft Ed Sheeran

"The Voice"-Moderatorin Lena Gercke war sichtlich überrascht, als Ed Sheeran mit den Show-Kandidaten zu "Castle On The Hill" und "Shape Of You" auf der Bühne stand. Der britische Sänger ist bereits ein echter "The Voice"-Dauergast. Auch in der ersten und vierten Staffel trällerte der Star mit den Nachwuchstalenten. Die Fans waren stets begeistert. Allerdings schien Ed dies Mal nicht nur das Publikum mit seinem Auftritt zu faszinieren. Auch Model Lena Gercke war von dem Briten sichtlich angetan.

Lena Gercke ist ein Ed Sheeran-"Fangirl"

Auf dem neusten "Instagram"-Post von Lena wird deutlich: Sie ist ein waschechter Ed Sheeran Fan. So teilt sie mit ihren Fans ein Selfie, welches sie mit dem Sänger zeigt. Darunter kommentiert sie: "Mein Fangirl Moment mit Ed Sheeran". Auch ihre Fans sind von dem Schnappschuss begeistert. So schreiben sie: "Schönes Paar....ihr passt RICHTIG gut zusammen!!!" oder "schönes Bild".