Lena Gercke: Enthüllt! Das läuft mit Tennisspieler Alexander Zverev

Reddit this

Was läuft denn jetzt zwischen Lena Gercke und Alexander Zverev? Jetzt sprach der Tennis-Profi Klartext!

Um ihr Liebesleben macht ein großes Geheimnis. Nach der Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt wurde immer wieder gemunkelt, dass sich das schöne Model in den Tennisspieler Alexander Zverev verliebt hat. Im Februar wurden die beiden eriwscht, wie sie gemeinsam eine Veranstaltung verließen. Was ist dran an den Gerüchten?

Alexander Zverev: "Wir waren nie ein Paar"

2008 überreichte Lena Alexander das Siegerauto auf dem Centre Court der BMW Open. Die heißen Blicke zwischen den beiden war nicht zu übersehen! "Wir haben uns tatsächlich schon vor zwei Jahren in München beim Turnier kennengelernt, und sind uns dann immer wieder über den Weg gelaufen. Sie war ja auch in London bei meinem WM-Finale. Wir sind sehr gut befreundet", erzählte Alexander jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Und stellte im gleichen Atemzug klar: "Leute! Lena ist ein unglaublich nettes Mädchen, sie ist unglaublich hübsch und unglaublich sympathisch. Wir sind wirklich eng miteinander. Aber wir waren nie ein Paar."

Lena Gercke: Sex-Fotos im Internet aufgetaucht!

Lena und Alexander sind beide vergeben

Der 22-Jähirge ist ohnehin mit Olga Sharypova zusammen. Und auch Lena ist mittlerweile wieder in festen Händen. Mit dem Werbefilmer Dustin Schöne wurde sie vor einigen Wochen im Liebesurlaub erwischt. Noch führen die beiden eine Fernbeziehung. Doch angeblich schauen sie sich bereits nach einer gemeinsamen Wohnung um...