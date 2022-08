Lena Gercke: Große Sorge um die Schwangere!

Trotz kugelrundem Babybauch und Höchsttemperaturen will Lena nicht auf ihr Workout verzichten. "Oh mein Gott, ich bin einfach so kaputt von unserem Tanztraining heute", klagt die Blondine ihren Instagram-Followern ihr Leid. Und dann veröffentlicht sie auch noch einen Schnappschuss, auf dem sie verschwitzt und erschöpft in die Kamera guckt. "Fast vier Stunden bei 29 Grad. Der Muskelkater kommt bestimmt", berichtet Lena weiter. Kleines Päuschen zum Erholen? Fehlanzeige! In den nächsten Aufnahmen zeigt sich Lena schon wieder am Filmset. Die Frau an der Seite von Dustin Schöne steht unter Dauerstress...