Lena Gercke im Burger-Fieber

Lena Gercke posiert jedenfalls ziemlich happy in einem Burgerladen und nascht an einer fettigen Pommes. Im Vordergrund ein XXL-Burger! "Light Lunch", schwärmt die Blondine dazu augenzwinkernd.

Doch hat die superschlanke Lena wirklich in dieses Monsterding reingebissen? Schließlich achtet sie sonst so sehr auf eine gesunde Ernährung und ganz viel Sport. "Vor zwei Jahren habe ich meine Ernährung umgestellt und achte seitdem sehr darauf, viel Obst und Gemüse zu essen", gestand sie schon im letzten Jahr in einem Interview mit Eat Smarter.