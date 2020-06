Lena Gercke im Style-Shitstorm!

Spätestens seit sie als Moderatorin bei „The Voice of Germany“ regelmäßig auf dem Bildschirm erscheint, wird genörgelt. Dabei kann das Model wahrscheinlich gar nicht unbedingt selbst entscheiden, was sie anzieht. Wenigstens wird das auch ab und zu bemerkt.

Gemeckert wird trotzdem. Hat sie einen schwarzen Overall an, wird ihr zu einem Weißen geraten. Seit sie ihre Haare länger trägt, wird ihren kurzen Haaren nachgetrauert. Den Seitenscheitel sollte sie sich auch lieber sparen, ein Mittelscheitel ist jedoch auch keine Lösung, befinden so einige Style-Experten, die praktisch nach jedem Auftritt von Lena einen Shitstorm ins Leben rufen. Und zu dünn ist Lena Gercke auch. Dass sie mittlerweile deutlich weniger, als rank und schlank ist, lässt sich leider wahrlich nicht von der Hand weisen. Trotzdem ist zu hoffen, dass sie sich die Kommentare nicht zu sehr zu Herzen nimmt und sich einfach selbst treu bleibt.