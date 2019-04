Das war ein Volltreffer! Exklusive InTouch-Fotos zeigen, wie (31) freudestrahlend ein Wohnhaus in Berlin verlässt. Hier hat sie sich gerade eine echte Traumimmobilie angesehen. Aber nicht allein, sondern an der Seite ihres neuen Freundes: Mit dem Werbefilmer Dustin Schöne (33) wurde sie vor einigen Wochen im Liebesurlaub erwischt, jetzt sind die beiden offensichtlich bereit für den nächsten Schritt: ein Zuhause für zwei!

Lena Gercke lebt derzeit noch in München, Dustin in Düsseldorf. In Berlin, seiner Heimatstadt, wollen die beiden nun den ersten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft gehen. Der Besichtigungstermin vergangene Woche war offenbar nur der Anfang. In einem Restaurant feierte das Paar Familienzusammenführung – genauer gesagt: den 60. Geburtstag seiner Mutter. Danach ging’s zum Übernachten ins exklusive „Soho House“, in dem sie ein Doppelzimmer gebucht hatten.

Aber wenn jetzt alles gut läuft, werden Lena und Dustin bald kein Hotel mehr brauchen, sondern lieber in den eigenen vier Wänden schlafen. Die Immobilienmaklerin führte die beiden zu einem imposanten Altbau im Szeneviertel Prenzlauer Berg. In dem Gebäude befinden sich elegante Luxus-Lofts, die nach der Sanierung des ehemaligen Fabrikgebäudes jetzt zum Kauf angeboten werden. Zwischen 145 und 385 Quadratmeter sind sie groß, haben drei bis fünf Zimmer. Der Preis für die Traumwohnungen liegt bei mindestens 1,4 Millionen Euro!

Lena Gercke und Dustin Schöne wagen den nächsten Schritt

Eine stolze Summe, aber dafür haben die Lofts auch einiges zu bieten: „Offene Grundrisse, bodentiefe Fenster und den Charme der Industriearchitektur, verbunden mit modernen Annehmlichkeiten wie Fußbodenheizung, offenen Küchen und großzügigen Balkonen und Terrassen“ – so werden sie auf der Makler-Homepage angepriesen. Dazu die Top-Lage mitten in Prenzlauer Berg. Hier gibt es hippe Cafés, Bars, angesagte Geschäfte. Und jede Menge Kitas. Also alles, was junge Paare brauchen – und solche, die vielleicht eine Familie gründen wollen …

Lena Gercke: Pikante Liebes-Enthüllung

Es wird also Ernst bei Lena und dem Werbe-Profi. Er ist endlich der Richtige für sie, mit ihm soll es klappen. Suchen die beiden deshalb auch gleich nach einer Eigentumswohnung? Denn die Lofts, die frei stehen, können nicht gemietet, sondern nur gekauft werden. Wie sehr sich Lena nach der Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt vor knapp einem Jahr endlich wieder einen festen Partner an ihrer Seite gewünscht hatte, daraus machte sie kein Geheimnis: „Für mich sind Liebe und Partnerschaft das Allerwichtigste. Das fehlt mir“, klagte sie noch vor Kurzem in einem Interview. Jetzt scheint alles ganz schnell gegangen zu sein. Aber nach dem gemeinsamen Urlaub scheint sich Lena sicher mit Dustin zu sein. Wie harmonisch die Tage in Dubai und auf den Malediven waren, belegten ihre -Bilder. Täglich posteten das Model und der Regisseur fast identische Fotos sowohl aus den Arabischen Emiraten als auch von der Koralleninsel. Und wie heißt es so schön? Wer es zusammen in der Ferne aushält, der wuppt auch den Alltag souverän...

