Lena Gercke: Juhuu, noch eine kleine Lena

Lena Gercke wurde Ende letzten Jahres zum zweiten Mal Mama. Seither genießen sie und Partner Dustin Schöne ihr Familienglück mit den beiden Töchtern Zoe und Lia. Obwohl die einstige GNTM-Siegerin Wert darauf legt ihre Privatsphäre so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit zu schützen, gewährt sie ihren Fans immer mal wieder süße Einblicke in ihr Familienleben - so auch jetzt mit einem privaten Schnappschuss ihres Mini-Mes.