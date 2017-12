Lena Gercke: Krankenhaus-Schock!

Lena Gercke ist eine echte Traumfrau und derzeit mit ihrem Freund total happy. Nun machen sich die Fans jedoch große Sorge um sie: Die Moderatorin postete ein Bild aus dem Krankenhaus - aber was ist passiert?

Die "The Voice of Germany"-Moderatorin postete bei Instagram einen Schnappschuss aus dem Hospital. Darauf ist die Blondine auf einer Behandlungsliege zu sehen und hat eine Nadel am Arm.

Dort hält sie sich aber nicht alleine auf - auch Rapper Marteria (35) und Fotograf Paul Ripke hängen ebenfalls am Tropf. Auf die Frage von Paul, was sie bekomme, antwortete Lena nur: "Liebe... in meine Venen."

Dahinter scheint jedenfalls nicht ernstes zu stecken. Das Trio ist nämlich in wenigen Stunden beim Marteria-Konzert in München. Es könnte gut sein, dass es sich dabei um eine Blutspende-Aktion handelt. Lena Gercke hat derzeit übrigens viel zu tun: Neben ihrer Moderation bei "The Voice of Germany" bringt sie derzeit auch ihre Pullover-Kollektion raus.