Lena Gercke: Krass, was jetzt herauskommt!

Jetzt lässt GNTM-Gewinnerin Simone Kowalski kein gutes Haar an Lena Gercke! Die 25-Jährige gewann die 14. Staffel "Germany's Next Topmodel", äußerte sich nach ihrem Sieg jedoch mehrfach negativ über die Sendung. Auch ihren Vertrag bei der Modelagentur "ONEeins fab" von Heidi Klums Vater Günther Klum löste die GNTM-Siegerin nur wenig später auf und ging sogar gerichtlich gegen den Vater der Modelmama vor. Nun scheint sie ebenfalls eine starke Meinung zu Ur-Gewinnerin Lena Gercke zu haben. In eine Instagram-Livestream mit Influencerin Lisa D’Amato berichtet "Simi" nun von einer Situation mit der Moderatorin, die sie noch immer nicht vergessen kann. Als Lena als Gast-Jurorin in der Show dabei war, habe sie laut Simone keine Rücksicht auf eine Fußverletzung, die sie sich beim Leistungssport zugezogen hatte, genommen und sie verspottet als sie Schmerzen auf dem Laufsteg in zu großen High Heels hatte: