Lena Gercke: Liebes-Aus!

Es ist aus und vorbei! Lena Gercke und der Sportmediziner Kilian Müller-Wohlfahrt haben sich getrennt! Diese überraschende Neuigkeit bestätigte jetzt die Managerin des Models!

Lena Gercke nackt: Diese Fotos sorgen für Begeisterung

Lena Gercke ist wieder Single

Nach knapp drei Jahren Beziehung ist es aus zwischen Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt. "Ja, es stimmt. Lena geht jetzt eigene Wege", erklärte Managerin Britta Friedrich gegenüber "Bunte". Doch wieso kam es zum Liebes-Aus? Dazu wird geschwiegen....

Lena Gercke: Gemeinsame Wohnung mit Kilian Müller-Wohlfahrt

Erst im März 2016, Monate nachdem sie sich kennengelernt haben, bestätigte der GNTM-Star die Beziehung. "Ja, wir sind in einer Beziehung und ich bin sehr glücklich", schwärmte Lena Gercke damals total happy. In den letzten zwei Jahren gingen die beiden durch Höhen und Tiefen. Kilian war für sie da, als ihr geliebter Papa starb. Damals schrieb die 30-Jährige dankbar bei Instagram: "Wenn du denkst, dass deine Welt auseinander bricht, ist alles, was zählt, diese eine Person, die dich wieder zurück ins Leben bringt."

Erst kürzlich sollen Lena und Kilian zusammen gezogen sein. Jetzt gehen sie getrennte Wege...