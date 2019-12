Lena Gercke: Liebes-Drama!

Erst das Business, dann der Boyfriend – so scheint es gerade bei Lena Gercke (31) zu laufen! Denn der Terminkalender des Models platzt aus allen Nähten: Moderations-Jobs, ihr eigenes -Label LeGer und zahlreiche Kampagnen. Dass die Zeit mit ihrem Schatz Dustin Schöne (34) da knapp bemessen ist, scheint klar! Was offenbar auch ihren Freund langsam zu nerven beginnt: Gerade postete er auf ein Bild seiner Liebsten, wie sie (mal wieder) am Handy hängt, während die beiden gerade zusammen im Auto unterwegs sein. Dazu schreibt er provozierend: „Never not working!“

Lena Gercke: Ist Freund Dustin genervt von ihr?

Nur eine Stichelei unter Paaren oder doch schon Kritik? Immerhin: Wenige Tage später verbrachten die beiden endlich mal wieder ein bisschen Zeit zusammen – bei einem Charity-Boxkampf in Kitzbühel. Die Stimmung da: eher angespannt! Und das, obwohl es der erste gemeinsame Auftritt des Paares bei einem Glamour-Event war.

Hoffen wir mal, dass Lena hier das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden hat und mit ihrem Liebsten noch ein paar Tage Urlaub in Kitzbühel drangehängt hat. So ein kleiner gemeinsamer Kurztrip wirkt schließlich manchmal (Beziehungs-) Wunder…