Lena Gercke: Mit diesem sexy Bikini-Foto begeistert sie ihre Fans

Sexy Aufnahmen sind die Fans von Model Lena Gercke (30) längst gewohnt. Dennoch begeisterte sie ein Foto auf dem Instagram-Account der hübschen Blondine jetzt besonders!

In einem schwarzen Bikini steht das Model auf Bali im Meer, streckt die Arme in die Höhe und schaut in die Ferne. Ihr Kommentar dazu: "Lieblings-Arbeits-Platz".

Favourite work place

Lena Gercke shootet für ihre eigene Bademodenkollektion

Für ihre Anhänger ist das wohl eher ihr Lieblings-Instagram-Post. Sie werfen in den Kommentaren nur so mit Komplimenten um sich, schreiben: "Dieser Körper", "Hammer", "Toller Anblick" und einfach nur "Wooow" zu der sexy Rück-Ansicht der 30-Jährigen.

Diese wollte auf Bali eigentlich Fotos für ihre eigene Bademodenkollektion shooten, freut sich aber sicherlich auch darüber, dass neben ihrer Mode auch sie bei der Netz-Gemeinde so gut ankommt.