Lena Gercke: Nach der Trennung! Traurige Beichte der "The Voice"-Moderatorin

Sie ist schön und erfolgreich. Trotzdem hat Lena Gercke in Sachen Liebe weniger Glück. Jetzt macht sie eine traurige Beichte...

ist nicht nur als Model super erfolgreich, sondern auch als Moderatorin bei " ". Aber wenn es um ihr Privatleben geht, stimmt sie eher traurige Töne an...

Mark Forster: Heimliche Affäre mit Lena Gercke?

Lena Gercke: Einsam?

In diesem Jahr ging die Beziehung der 30-Jährigen mit ihrem Freund Kilian Müller-Wohlfahrt in die Brüche. Keine einfache Zeit für das Model. "Wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und allein bist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du das machst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst", erklärt sie jetzt im Interview mit der Zeitschrift "DB mobil".

Seit knapp einem halben Jahr ist Lena jetzt Single. Eine völlig neue Erfahrung für die Blondine. Denn normalerweise war sie nie lange allein. "Ich war mein Leben lang in Beziehungen. Immer wenn eine zu Ende war, habe ich kurze Zeit später den nächsten tollen Menschen getroffen", verrät sie weiter.

Lena Gercke: Mr. Right wird kommen

Doch auch wenn die Schönheit aktuell Solo durchs Leben geht. Lange wird sie sicher nicht alleine bleiben. Irgendwann wird auch bei ihr Amor wieder mitten ins Herz treffen....