Lena Gercke: Pikante Liebes-Enthüllung

Hat das Single-Dasein für Lena Gerke (31) endlich ein Ende? Das Model war gerade im Urlaub – allerdings nicht allein. An ihrer Seite: Werbefilmer Dustin Schöne (33). Doch der scheint gerade nicht der einzige Mann zu sein, der um Lenas Aufmerksamkeit buhlt…

Es könnte sich ein filmreifes Eifersuchts-Drama anbahnen – und das, obwohl Lena eigentlich im siebten Himmel schweben müsste! Denn offenbar hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite, der sie wieder strahlen lässt. Zumindest lassen ihre -Grüße aus dem Urlaub das vermuten. Auch wenn Lena eine Beziehung mit Werbefilmer Dustin (noch) nicht offiziell bestätigt hat, sprechen die Social-Media-Accounts der beiden für sich: Sie posteten täglich zeitgleich fast identische Fotos – sowohl aus Dubai als auch von den Malediven. Und von dort tauchten dann tatsächlich Abschüsse auf, die Lena und Dustin bei gemeinsamen Aktivitäten zeigten…

Ist Lena Gercke wieder verliebt?

Warum macht Lena ein Geheimnis aus ihrer Verbindung zu Dustin? Ist ein anderer Mann der Grund dafür? Denn noch vor wenigen Monaten erwischte "Closer" die 31-Jährige noch in Begleitung des Produzenten Christoph Renschler. Gemeinsam besuchten sie am Abend zuvor den Dreamball in Berlin, wirkten vertraut und innig miteinander. Dass sie in seinem Leben auch heute noch eine große Rolle spielt, ist offensichtlich: Regelmäßig versieht er Lenas Instagram-Bilder mit einem Herz – besonders die sexy Aufnahmen im knappen Bikini scheinen es ihm angetan zu haben. Er setzte unter all ihre Beachwear-Fotos einen Daumen-hoch-Emoji, und auch Lena ist unter seinen Pics aktiv. Ob die beiden einfach nur gute Freunde sind oder mehr dahintersteckt? Unklar. Fest steht nur: Liebevolle Likes von einem anderen Mann, Flirtereien via Instagram – da sind Stress und Eifersucht vorprogrammiert…

Lena Gercke: Busen-Blitzer!

Dass sich Lena nach der Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt vor fast einem Jahr endlich wieder einen festen Freund an ihrer Seite wünscht, daraus macht sie hingegen kein Geheimnis: „Für mich sind Liebe und Partnerschaft das Allerwichtigste. Das fehlt mir“, klagte sie noch vor Kurzem in einem Interview.

Doch aktuell sieht es ganz so aus, als stehe sie zwischen den Stühlen. Auf dem einen: Werbefilmer Dustin. Auf dem anderen: Produzent Christoph. Beide jung, erfolgreich, gut aus sehend. Na Lena, welcher darf dein Herzblatt sein?