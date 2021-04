Lena Gercke: "Playboy"-Beichte nach der Geburt

Das Lena Gercke sich in den vergangen Jahren zu einer festen Größe in der deutschen Modewelt etablieren konnte, ist definitiv nichts Neues. So feiert sie nicht nur als Model absolute Mega-Erfolge, sondern ist mittlerweile auch als Designerin tätig. Doch würde Lena Gercke auch einen Schritt weiter gehen und für den "Playboy" blank ziehen? In einer ehrlichen Beichte spricht die Beauty nun Klartext...