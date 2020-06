Lena Gercke: Po-Foto sorgt für Wirbel

View this post on Instagram

Da hat die schöne Lena Gercke ja tief blicken lassen beim #bambi 😍 Schaut ihr #thevoiceofgermany mit ihr? Habt einen schönen Abend ❤️ #intouchonline #lenagercke #intouch #bambi2015 #bambiverleihung #preisverleihung #redcarpet #celebrities #gntm #topmodel #thevoice #friday #happyfriday