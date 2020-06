Lena Gercke: Schlimme Vorwürfe gegen die "The Voice of Germany"-Moderatorin

„Ohne dir jetzt Vorwürfe machen zu wollen (…), du hast echt verkackt!“ Diese harten Worte postete vergangene Woche eine Userin unter ein Instagram-Foto von Lena – und griff das blonde Model direkt an. Der Grund: Die 29-Jährige soll sich gegenüber ihrem Edel-Fan Chan, der Betreiberin einer Instagram-Fan-Page, wenig freundlich verhalten haben. „Ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass du Chan nicht an deiner Seite verdient hast. Weil nach all der Sch****, die du abgezogen hast, ist sie immer noch an deiner Seite (…) und gibt sich immer noch Mühe bei ihrer Fan-Page, obwohl sie mehr als nur verletzt ist.“

Es sind harte Worte. Sätze, die von schwerer Enttäuschung zeugen. Aber sind die Vorwürfe auch berechtigt? CLOSER nahm Kontakt zu der Fan-Seiten-Betreiberin auf, konfrontierte sie mit dem Post ihrer Bekannten. Sie sagt: „Ich unterstützte sie (Lena, Anm. d. Red.) seit 3 Jahren mit dieser Fan-Page, jedoch ist es schade, da man relativ wenig ,zurückbekommt‘. Sie gibt einem manchmal einfach das Gefühl, als ob ihr das nicht wichtig wäre und als ob sie auch undankbar ist.“ Außerdem habe sich die Norddeutsche nicht an ihr Wort gehalten: „Lena versprach mir, meine Nachrichten auf Instagram direkt zu lesen.“ Doch das Management der Blondine habe Chan schließlich darüber informiert, dass der 29-Jährigen dieser Fan-Kontakt untersagt sei. Seltsam nur: „Plötzlich darf sie Gewinner von einem Gewinnspiel doch direkt kontaktieren, was ich ziemlich schade finde, da es in meinen Nachrichten um etwas wirklich sehr Wichtiges ging und sie es nun mal versprochen hat“, so Chan.