Lena Gercke: Schluss, Aus, Vorbei! Jetzt schmeißt sie ihn raus

Auf Instagram teilt Lena Gercke immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben. Zwar ist die Ur-GNTM-Gewinnerin immer darauf bedacht, die Gesichter ihrer Kinder zu verstecken, dennoch lässt es sich das Model nicht nehmen, seine Fans auf dem Laufenden zu halten. So auch jetzt, als sie mit sich selbst haderte, ob sie sich bereits so kurz nach Neujahr von ihrem Weihnachtsbaum trennen kann: