Lena Gercke: Schön und schlank wie das Topmodel

Wer hätte nicht gerne so eine makellose Figur wie Model Lena Gercke. Doch hinter dem Body steckt harte Arbeit.

Im Interview mit "Shape" hat Lena jetzt verraten, was sie tut, um in Form zu bleiben. "Ich bin kein Fan von Diäten. Es ist viel wichtiger, generell auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten. Sport ist eine super Unterstützung: Am liebsten kombiniere ich abwechslungsreiche Einheiten, z. B. Pilates und Laufen oder Tennis", plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Eine Lieblingsübung hat sie übrigens auch. "Die Katze im Yoga – hilft gegen Rückenschmerzen", so das Model weiter.

Lena Gerckes Strahle-Secret

Doch nicht nur die Figur von Lena Gercke ist zum Neidsichwerden. Auch um ihren strahlenden Teint wird sie von vielen beneidet. Wie sie den bekommt? "Kokosöl morgens und abends unter meiner Tagespflege. Dadurch sieht die Haut einfach immer frisch aus. Und ich liebe Gesichtsmasken", erklärt sie offen gegenüber "Shape".