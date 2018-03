Lena Gercke: Schwanger? Dieses Foto sorgt für Aufregung

Wird Lena Gercke (30) etwa bald Mama? Ihr neustes Instagram-Foto sorgt bei ihren Fans jedenfalls für Aufregung.

Das Model macht gerade Urlaub in Thailand und lässt ihre Follower in dem sozialen Netzwerk daran teilhaben. Ihr neuster Post: Ein Bikini-Foto am Strand. Bekleidet mit einem blauen Zweiteiler sonnt sich die 30-Jährige auf einer Liege.

T- - Land Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Mär 14, 2018 um 3:36 PDT

Ist Lena Gercke schwanger?

Das Detail, das Lena Gerckes Fans jedoch besonders ins Auge sticht, ist ihr Bauch! "Ist sie schwanger?" und "Schwanger", fragen ihre Anhänger. Sie meinen eine leichte Wölbung bei dem sonst so durchtrainierten Model zu erkennen.

Lena Gercke: Schlimme Vorwürfe gegen die "The Voice of Germany"-Moderatorin

Auch, dass Lena ihren Arm für das Foto exakt vor ihrem Bauch platziert hat, könnte auf eine Schwangerschaft hindeuten. Geäußert hat sie sich dazu bisher jedoch nicht.

Lena Gercke und ihr Freund Kilian Müller-Wohlfahrt auf dem Oktoberfest Getty Images

Seit zwei Jahren sind Lena Gercke und Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt (37) offiziell ein Paar, erst vor einem halben Jahr sind sie gemeinsam in eine Wohnung in München gezogen. Perfekter Zeitpunkt also für Baby. Und Platz ist in der gemeinsamen Bleibe bestimmt auch genug...