Lena Gercke: Sie überrascht mit Babybauch!

Klar, dass die Fans bei diesen privaten Einblicken komplett aus dem Häuschen sind. Unter dem Post häufen sich begeisterte Kommentare wie "Schon 1 Jahr! Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Alles alles Liebe zum ersten Geburtstag", "Viel Sonne, Kreativität, Freude und ne gute Portion Humor sowie Gesundheit sollen die Beiden stets begleiten" und "Tolle Bilder! Happy Birthday to both of you, Zoe and Dustin." Da können wir uns nur anschließen!

Nicht nur Lena Gercke ist Mama. Auch die anderen Promis sind mächtig stolz auf ihren Nachwuchs. Im Video seht ihr ihre süßen Kinder: